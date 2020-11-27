Депутат Госдумы не понял мечты россиян о пенсии

Результат опроса россиян о приемлемом размере пенсии говорит не только об их скромности, но и о безысходности в обществе и ограниченной фантазии. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков.
«Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии», — написал Лысаков в своем telegram-канале. По его словам, результаты опроса дают пищу для размышлений.
В своем посте депутат опирается на опрос, проведенный сервисом по подбору персонала «Работа.ру», результаты которого опубликовало агентство РБК. Согласно этому опросу, о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают it-специалисты, финансисты, а также сотрудники строительной отрасли.
Преподаватели, медицинские работники, а также сотрудники общепита назвали более скромные суммы. Для них приемлемой является пенсия от 40 до 50 тысяч рублей, пишет
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