Депутат Госдумы не понял мечты россиян о пенсии

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Клипарт. Сургут , пенсия, страховое свидетельство, пенсионное страхование
Депутата удивила скромность россиян по поводу ожидаемой пенсии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Результат опроса россиян о приемлемом размере пенсии говорит не только об их скромности, но и о безысходности в обществе и ограниченной фантазии. Об этом заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Лысаков.

«Меня поразила не только скромность россиян, но и их безысходность, неумение даже помечтать и самоограничение, вплоть до собственной фантазии», — написал Лысаков в своем telegram-канале. По его словам, результаты опроса дают пищу для размышлений.

В своем посте депутат опирается на опрос, проведенный сервисом по подбору персонала «Работа.ру», результаты которого опубликовало агентство РБК. Согласно этому опросу, о пенсии выше 100 тысяч рублей в месяц мечтают it-специалисты, финансисты, а также сотрудники строительной отрасли.

Преподаватели, медицинские работники, а также сотрудники общепита назвали более скромные суммы. Для них приемлемой является пенсия от 40 до 50 тысяч рублей, пишет RNS. «Скромность опрошенных, а это было, несомненно, старшее поколение — это, на мой взгляд, последний оплот нынешней Системы», — добавил депутат.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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