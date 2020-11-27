В России запустят такси для медиков-борцов с коронавирусом

Правительство РФ разработало механизм финансирования служб такси для поездок врачей в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее поручение Министерству цифрового развития неделю назад дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.
«Механизм финансирования такси для врачей разработан в правительстве РФ», — цитирует Чернышенко агентство Nation News. По словам вице-премьера, проект реализуют в первую очередь в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.
Инициативу ввести для медиков специальные минимальные тарифы на такси 18 ноября поддержал глава государства Владимир Путин. Он отметил, что сами тарифы должны быть устойчивыми и понятными.
По информации федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России заразились 27 543 человека. Это рекордная суточная заболеваемость с начала пандемии, пишет сайт VSE42.Ru. В лидерах по количеству заболевших является Москва с 7 918 новыми случаями. На втором месте — Санкт-Петербург, где зафиксировано 3 687 случаев. Замыкает тройку Московская область с 1 058 новыми заболевшими.
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