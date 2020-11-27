Вячеслав Мясников высмеял богатых звезд, которые жалуются на падение прибылей из-за карантина Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский комик, участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников сочинил шутливую песню о российских звездах, которые недовольны отменой концертов из-за коронавируса. Ролик с новым треком артист выложил на своем YouTube-канале.

«Денег не хватает, ходят в неглиже, только раз в неделю икру есть удается, Bentley проржавел от слез в их гараже. <…> Помогите звездам, все они грустят, скинемся давайте рублей по 50», — поет Мясников. Видео артист снял по просьбе поклонников. Музыка записана с акустической гитары.

На момент написания новости ролик успел собрать более 1,3 тысяч лайков. В июле Мясников также посмеялся над россиянами, которые весь карантин пользуются одной единственной маской.

14 ноября певец Валерий Меладзе призвал российских артистов отказаться от съемок в новогодних телепередачах. Он обосновал это тем, что отрасль шоу-бизнеса несет большие потери из-за отмены концертов в период пандемии, пишет RNS .