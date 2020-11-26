На Айдара Сибагатова из Надыма в TikTok подписано почти 200 тысяч пользователей Фото: sibagatov_89, Instagram

Надымчанин Айдар Сибагатов раскручивает свои аккаунты в TikTok и Instagram, чтобы заработать денег на дом в деревне. Весь видеоконтент мужчина посвящает домашней кулинарии, но при этом утверждает, что никогда не был профессиональным поваром.

«Я не повар и никогда им не работал, я просто люблю готовить и вкусно покушать, — рассказал Айдар в одном из роликов в TikTok, где у его аккаунта уже почти 200 тысяч подписчиков. — Я хочу жить в деревне, зарабатывать деньги и снимать классный контент». По словам блогера, сам он родом из Башкирии, а сейчас живет в Надыме, ЯНАО.

Правда в Instagram успехи Айдара скромнее — всего лишь 3,4 тысячи подписчиков. Но и контента там намного меньше: видно, что в этой соцсети Сибагатов менее активен.

Видеоблогер не только показывает процесс приготовления еды. В последнем опубликованном ролике автор разбирает старую кухонную мебель, чтобы смонтировать новую. Из видео становится понятным, что Айдар человек семейный и пока живет в городской квартире.