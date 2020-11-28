Врач дала советы россиянам, которые заразились коронавирусом

Людям, которые заразились коронавирусом, необходимо соблюдать питьевой режим и помогать крови насыщаться кислородом. Подробнее о правильных действиях при лечении коронавируса на дому рассказала заведующая инфекционными отделениями инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.
- Для насыщения крови кислородом лучше как можно больше лежать на животе. «Для удобства можно одну подушку подложить под грудную клетку, вторую подложить под таз, чтобы живот немного провисал. Человеку так будет лежать комфортнее, легкие расправляются», — приводит слова специалиста агентство «Москва». Однако полным людям врач порекомендовала лежать на боку.
- Заболевшим людям необходимо обильное витаминизированное питье. В день должно выходить не менее 2,5 литров.
- Дыхательная гимнастика поможет ускорить выздоровление. Для этого также необходимо исключить серьезные физические нагрузки.
В заключении инфекционист назвала главное правило успешного выздоровления. «Самое важное — это точное соблюдение рекомендаций и назначений врача. Обязательно оставаться дома и принимать лекарственные препараты, назначенные врачом», — считает Мясникова.
Врачи в США при этом не назначают специальные препараты при легкой форме коронавирусной инфекции, уточняет «
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