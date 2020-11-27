27 ноября 2020

В Челябинске автомобиль въехал в толпу людей. Есть пострадавшие. Видео

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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, скорая помощь, медицинская помощь
В аварии пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске после столкновения двух автомобилей, одна из машин вылетела на тротуар и въехала в толпу людей, стоявших на остановке. В ДТП пострадали шесть человек, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел днем 28 ноября на перекрестке улиц Марченко и Первой Пятилетки. По словам очевидцев, иномарка снесла ограждение и влетел в толпу людей на остановке. Информацию об аварии подтвердили в полиции. «Водитель Renault Logan 1968 года рождения, на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной Toyota Land Cruiser. В результате столкновения Renault изменил траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на ограждение и стоящих на тротуаре граждан.», — сообщили URA.RU в МВД по Челябинской области.

В аварии пострадали шесть человек. Трое из них отказались от госпитализации, остальных медики доставили в больницу РЖД, уточняет RT. У двух госпитализированных ушибы, у третьего — сотрясение мозга и перелом ребра. Состояние пострадавших стабильное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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