Большинство россиян переболеют коронавирусом до конца года. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
«К концу года большинство россиян уже встретятся с коронавирусом. Эта встреча произойдет по-разному. Кто-то бессимптомно ее перенесет, кто-то с определенными симптомами в легкой, среднетяжелой или тяжелой форме. Достаточно ли этого будет для формирования коллективного иммунитета — вопрос открытый, на который никто точно не ответит», — сказал URA.RU Викулов. Он уточнил, что выработка антител в организмах людей не гарантирует коллективного иммунитета.
Ранее генетик пояснил, что темпы распространения коронавируса пойдут на спад, когда общий объем иммунной прослойки населения достигнет 60%, пишет агентство Nation News. В Роспотребнадзоре, по данным RT, считают, что вспышка вируса пойдет на спад, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Достичь его формирования, по мнению китайского эпидемиолога, можно только вакцинацией, передает телеканал 360.
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