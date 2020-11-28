Когда большинство россиян переболеют коронавирусом. Прогноз инфекциониста

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Город. Курган, люди в масках, масочный режим
Большинство россиян переболеют до конца года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Большинство россиян переболеют коронавирусом до конца года. Такое мнение высказал в беседе с URA.RU директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«К концу года большинство россиян уже встретятся с коронавирусом. Эта встреча произойдет по-разному. Кто-то бессимптомно ее перенесет, кто-то с определенными симптомами в легкой, среднетяжелой или тяжелой форме. Достаточно ли этого будет для формирования коллективного иммунитета — вопрос открытый, на который никто точно не ответит», — сказал URA.RU Викулов. Он уточнил, что выработка антител в организмах людей не гарантирует коллективного иммунитета.

Ранее генетик пояснил, что темпы распространения коронавируса пойдут на спад, когда общий объем иммунной прослойки населения достигнет 60%, пишет агентство Nation News. В Роспотребнадзоре, по данным RT, считают, что вспышка вируса пойдет на спад, когда у трети населения появится коллективный иммунитет. Достичь его формирования, по мнению китайского эпидемиолога, можно только вакцинацией, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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