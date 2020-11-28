В регионах России могут ввести выплаты для пенсионеров в карантин

Государственной думе предложили выплачивать компенсацию из-за пандемии лицам старше 65 лет не только в Москве, но и в других регионах страны. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов.
«В Москве, например, приняли обоснованное решение: выплачивать лицам старше 65 лет компенсации. Но в других регионах, где ввели самоизоляцию, таких мер поддержки нет. Считаю, они должны быть везде, иначе возникает опасный разрыв в доходах пенсионеров, а с ними и других групп населения в обеспеченных и бедных регионах», — приводит слова Миронова пресс-служба. Председатель партии считает такое решение обоснованным в период кризиса, пандемии и вынужденной самоизоляции.
Депутат также напомнил об инициативе выплачивать компенсации одиноким пенсионерам на самоизоляции для оплаты курьерской доставки продуктов первой необходимости. По его мнению, также необходимо ввести госсубсидии на покупку лекарств малообеспеченным.
Ранее режим самоизоляции для людей старше 65 лет ввели во многих регионах России. Так, например, все пожилые граждане Подмосковья должны не покидать место проживание, пишет RT. При этом больничный они могут получить без посещения медицинских учреждений, уточняет «
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