СМИ: Собчак забыла паспорт в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бизнес-форум
Ксения Собчак не в первый раз осталась без паспорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак оставила паспорт в самолете во время перелета из Москвы в Санкт-Петербург. Сейчас документ находится в полиции.

«Его нашли бортпроводники и передали в местный отдел полиции», — сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». Паспорт находился в самолете, который прибыл из Москвы в Санкт-Петербург. Пока за документом никто не явился.

На момент публикации новости URA.RU не удалось получить комментарий Собчак. На телефонный звонок она не ответила.

Пять лет назад на светском рауте у телеведущей украли сумочку. В ней находились документы Собчак. Тогда стоимость дамского аксессуара оценили в пределах 127 тысяч рублей.

Фото: скрин Instagram Собчак

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...