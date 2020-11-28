На протестной акции против нового закона в Париже начались массовые беспорядки. Их устроила неизвестная группа людей в черной одежде.
28 ноября в столице Франции проходят митинги против 24 статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Новый закон запрещает публиковать лица или личности любого дежурного офицера «с целью причинения вреда его физической или психологической неприкосновенности». Преступление карается тюремным сроком до одного года и штрафом до 45 000 евро. Граждане убеждены, что новый закон ограничит свободу прессы и приведет к снижению ответственности полиции, пишет Еuronews.
«Через полтора часа к мирной демонстрации присоединилась многочисленная группа людей в черной одежде. Сначала они выкрикивали оскорбления в адрес полиции, затем начали забрасывать силовиков бутылками и фейерверками», — передает журналист РИА «Новости». По данным издания, полиция применила слезоточивый газ, чтобы сдержать погромщиков. Участники массовых беспорядков поджигают урны и машины, ломают камер наружного наблюдения, кидают бутылки в полицейских, уточняет «
Летом во Франции прошла серия массовых беспорядков с участием чеченцев. А осенью в стране проходили теракты. Политолог Армен Гаспарян объяснял это тем, что французское правительство вело политику «бездумной толерантности в сторону беженцев», пишет агентство Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в