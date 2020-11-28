28 ноября 2020

Частные компании получат доступ к персональным данным водителей. Детали решения ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, водительское удостоверение, права
Нововведение ГИБДД создано, чтобы не допускать за руль россиян без прав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Агрегаторы такси и каршеринговые компании получат доступ к базам ГИБДД, чтобы запрашивать наличие прав российских водителей онлайн. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«[Компании такси и каршеринга] смогут получать информацию о наличии у водителей прав», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что частные компании получат доступ к базам данных ГИББД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Нововведение вступит в силу в 2021 году. В МВД заявили, что сервис запустят для того, чтобы не допускать за руль граждан без водительских прав. Отмечается, что сейчас проверить водителя по удостоверению можно на официальном сайте ГИБДД.

Ранее в России внесли изменения в водительские права, сообщает «Царьград». Новые удостоверения должны будут содержать надписи на русском, английском и французском языке. Автоэксперт рассказал, что такие права необходимы россиянам, которые планируют пользоваться автомобилем за границей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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