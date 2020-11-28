Агрегаторы такси и каршеринговые компании получат доступ к базам ГИБДД, чтобы запрашивать наличие прав российских водителей онлайн. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
«[Компании такси и каршеринга] смогут получать информацию о наличии у водителей прав», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Отмечается, что частные компании получат доступ к базам данных ГИББД и Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Нововведение вступит в силу в 2021 году. В МВД заявили, что сервис запустят для того, чтобы не допускать за руль граждан без водительских прав. Отмечается, что сейчас проверить водителя по удостоверению можно на официальном сайте ГИБДД.
Ранее в России внесли изменения в водительские права, сообщает «
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