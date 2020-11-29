Алексей Аграновский рассказал, что у многих поражение легких может проходить без симптомов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Единственным способом выявить поражение легких при бессимптомном течении коронавируса является проведение компьютерной томографии (КТ) легких. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусология МГУ, доктор биологических наук, ученый Алексей Аграновский.

«Если нужно распознать поражение легких при бессимптомном течении коронавируса — тут только КТ делать», — уверен Аграновский. По его словам, у многих россиян поражение легких может проходить без симптомов. «И я только надеюсь, что степень поражения будет небольшой», — заключил вирусолог.

Аграновский подчеркнул, что не нужно требовать госпитализации при легкой и бессимптомной форме коронавируса. Нагрузка на систему здравоохранения велика из-за больных тяжелой формой, отметил вирусолог. Он высказал мнение, что из-за этого российская медицина не сможет обслужить многих носителей коронавируса.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в некоторых случаях КТ не сможет найти следы коронавируса в легких зараженного. Он рассказал, что это исследование многим делать бессмысленно. Главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн рассказал, что КТ может выявлять поражение легких лучше, чем флюорография, передает « Царьград ».