Врач: что ждет россиян, заболевших коронавирусом во второй раз

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, медицинская маска, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог, коронавирус
Повторное заражение коронавирусом может протекать легче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Человек, который повторно заразится коронавирусом, будет переносить болезнь легче. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям», — приводит его слова «Национальная служба новостей». По его мнению, порядка 30% жителей Земли уже защищены от коронавируса лимфоцитами, которые появились в организме после заболевания, уточняет агентство Nation News.

Однако ранее URA.RU стало известно мнение бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова, дважды переболевшего COVID-19 о повторном заражении. По его словам, оно не гарантирует более легкого течения заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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