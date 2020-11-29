Врач: что ждет россиян, заболевших коронавирусом во второй раз

Повторное заражение коронавирусом может протекать легче Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Человек, который повторно заразится коронавирусом, будет переносить болезнь легче. Такое мнение высказал член-корреспондент РАН, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

«Вся история эволюции нашей иммунной системы и нашего сосуществования с патогенами подсказывает, что в среднем повторные инфекции будут протекать легче и не будут приводить к таким тяжелым последствиям», — приводит его слова «Национальная служба новостей». По его мнению, порядка 30% жителей Земли уже защищены от коронавируса лимфоцитами, которые появились в организме после заболевания, уточняет агентство Nation News.

Однако ранее URA.RU стало известно мнение бывшего заведующего лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова, дважды переболевшего COVID-19 о повторном заражении. По его словам, оно не гарантирует более легкого течения заболевания.