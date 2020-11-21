Людям стоит опасаться повторного заражения коронавирусом Фото: Ярослав Чингаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Повторное заражение коронавирусом не гарантирует более легкого течения заболевания. Такое мнение выразил в беседе с URA.RU вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александр Чепурнов, дважды переболевший COVID-19.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что россиянам, не имеющим проблем со здоровьем, не следует бояться повторного заражения коронавирусом. Он считает, что у большинства людей, переболевших им, иммунитет сохраняется надолго. Однако иммунная же система после нового вируса становится ослабленной, что может привести к постоянным болезням.

«Повторного заражения, безусловно, надо опасаться. Тот, кто говорит, что повторно будет легче — неправы совершенно. В моем случае это было тяжелее. Это, конечно, не означает, что это закономерность, но тем не менее мне было тяжелее. Не вижу оснований, почему это будет хуже, но и не вижу оснований, что это будет легче», — заявил URA.RU Чепурнов. Он уточнил, что тяжесть повторного заболевания зависит от многих факторов, например, общего состояния организма.

При этом возможность заболеть дважды он считает абсолютно реальной, так как время защиты иммунной системы от коронавируса недолговременно. «Специфическая защита против коронавируса, иммунная защита уходит полностью, поэтому повторное заболевание — это как заново, как первый раз, а может быть даже и тяжелее», — считает Чепурнов.