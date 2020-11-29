Антитела матери могут защищать ребенка несколько месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дети могут рождаться с антителами к коронавирусу, если антитела были у их матерей. Об этом рассказал заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Если мать перенесла какое-нибудь инфекционное заболевание, антитела очень часто передаются ее ребенку во время беременности. Как правило, это продолжается несколько месяцев», — приводит слова Покровского радиостанция «Говорит Москва». По его мнению, тоже самое происходит в случае заболевания коронавирусом. Он подчеркнул, что дети, в основном, легко переносят эту инфекцию и отсутствие иммуноглобулинов большой роли не играет.

В Сингапуре женщина, которая заболела COVID-19 во время беременности родила ребенка с антителами, передает телеканал 360. После родов у нее антитела исчезли. Акушер-гинеколог Авет Серобян предупредил, что у беременных может возникнуть риск преждевременных родов и угроза замершей беременности из-за коронавируса.