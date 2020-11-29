Малышева назвала новый способ профилактики коронавируса

Сосательные таблетки и спреи для горла с содержанием хлорида цетилпиридиния помогут минимизировать риск заболевания COVID -19. Об этом в эфире Первого канала заявила врач и телеведущая Елена Малышева.
«Если ты берёшь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи», — сказала Малышева. Эпидемиолог Александр Горелов добавил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус может активно размножаться, поэтому перечисленные средства могут «убить» COVID-19 на шесть часов.
Ранее Малышева заявила, что пациенты, которые на постоянной основе принимают аспирин, в составе которого содержится ацетилсалициловая кислота, имеют лучшие результаты при лечении коронавирусной инфекции. Аспирин, как отметили специалисты, помогает организму бороться с болезнью за счет предотвращения образования тромбов. Однако детям нужно давать его с особой осторожностью.
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