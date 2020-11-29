Выяснилось, как изменятся ставки после отмены ипотечных льгот

Даже после отмены льготной ипотеки ставки по ней могут начать падать. При этом они находятся на историческом минимуме уже сейчас, заявил зампредседателя правления «Сбера» Александр Ведяхин.
«Сейчас ставки по ипотеке в России находятся на минимальных значениях за всю историю, но мы не исключаем дальнейшего снижения», — заявил Ведяхин в разговоре с РИА «Новости». В октябре средняя ставка по ипотеке составила всего 7,32%, отмечают в ЦБ. При этом цена кредитов начала опускаться еще в 2019 году.
Зампред правления «Сбера» подчеркивает, что ставка должна оставаться низкой, чтобы ситуация на рынке недвижимости оставалась стабильной. Так будет происходить, если инфляция и ключевая ставка не будут сильно расти. Тогда рынок сможет начать долгосрочный рост, заключил Ведяхин.
Банк России считает, что продление нынешней льготной ипотеки может быть опасно. При этом для россиян уже анонсировали другие ипотечные льготы, напоминает «Национальная служба новостей». Кроме того, в ЦБ заявляют о возможной популяризации нового вида ставок по ипотеке, пишет агентство Nation news.
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