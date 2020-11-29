29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

Челябинские ревизоры проверят структуру с миллиардными оборотами

© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция фасада дома на Ленина 61. Челябинск, борисов вадим
Счетная палата проверит работу фонда, которым руководит Вадим Борисов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) 30 ноября начинает проверку фонда регионального оператора капремонта. Эту структуру не проверяли семь лет, с самого основания, сообщили URA.RU в КСП.

«Проверка проводится в соответствии с планом работы КСП. Будут проверены эффективность и экономность использования бюджетных средств, объемы и расходы фонда, внутренний контроль. Запланированы и другие мероприятия», — пояснили URA.RU в палате.

Фонд «Региональный оператор капремонта общего имущества многоквартирных домов в Челябинской области» был создан в декабре 2013 года. Через фонд проходят средства, которые собирают с граждан для ремонта домов. Годовые обороты превышают миллиарды рублей. Регоператор проводит торги по выбору подрядчиков.

С 2015 года фондом руководит Вадим Борисов. 26 ноября по результатам кадрового конкурса он снова был назначен руководителем. С Борисовым заключен контракт на пять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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