Челябинские ревизоры проверят структуру с миллиардными оборотами

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) 30 ноября начинает проверку фонда регионального оператора капремонта. Эту структуру не проверяли семь лет, с самого основания, сообщили URA.RU в КСП.
«Проверка проводится в соответствии с планом работы КСП. Будут проверены эффективность и экономность использования бюджетных средств, объемы и расходы фонда, внутренний контроль. Запланированы и другие мероприятия», — пояснили URA.RU в палате.
Фонд «Региональный оператор капремонта общего имущества многоквартирных домов в Челябинской области» был создан в декабре 2013 года. Через фонд проходят средства, которые собирают с граждан для ремонта домов. Годовые обороты превышают миллиарды рублей. Регоператор проводит торги по выбору подрядчиков.
С 2015 года фондом руководит Вадим Борисов. 26 ноября по результатам кадрового конкурса он снова был назначен руководителем. С Борисовым заключен контракт на пять лет.
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