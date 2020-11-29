29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

На Курган надвигаются аномальные холода

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, зима, холод, мороз, зимняя птица
В Кургане резко похолодает Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Резкое похолодание ожидается в Кургане в ближайшее время. По данным Гидрометцентра, температура воздуха опустится почти на 10 градусов ниже нормы, что является погодной аномалией.

Понижение температуры начнется со вторника. В ночные часы столбики термометров покажут до -22 градусов. Днем будет до -16 градусов. Ветер слабый — 1-2 метра в секунду. Давление ожидается повышенным — 780 мм рт. ст.

Наиболее холодными станут среда и четверг. Ночью градусники покажут до -25 градусов, днем будет до -18 градусов. С пятницы немного потеплеет до -15 градусов днем. В субботу и воскресенье температура составит -14 градусов. В ночные часы сохранится около -20 градусов.

Давление в течение недели будет немного падать до 772 мм рт. ст. Ветер составит 3-4 метра в секунду. Погода будет без осадков.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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