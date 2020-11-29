Суд оштрафовал екатеринбуржца за драку с православным активистом

Максим Шибанов считает себя невиновным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Житель Екатеринбурга Максим Шибанов получил получил штраф в 35 000 рублей за конфликт в сквере у театра Драмы 7 апреля 2019 года с православным журналистом Максимом Румянцевым. Верх-Исетский районный суд 30 ноября вынес приговор по делу.

«Признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и назначить ему штраф в доход государства в размере 35 тысяч рублей», — следует из приговора судьи. Также 30-летний Шибанов должен возместить Румянцеву 57 тысяч 500 рублей затрат на юриста.

Из приговора следует, что инициатором конфликта явился сам подсудимый. К показаниям свидетелей защиты суд отнесся критически, заявив, что момент удара зафиксирован на видеозаписях. Именно удара левой рукой, а не толчка — на чем настаивал Шибанов. Также суд решил, что удар был по лицу, а не по телу Румянцева. к тому же, ссылаясь на экспертов, суд делает вывод, что после падения пострадал затылок журналиста.

Суд смягчил статью для Максима Шибанова — вместо причинения среднего вреда здоровью на легкий вред. Соответственно со ст. 112 на ст. 115 УК РФ. Своей вины Шибанов не признал.

Ранее URA.RU много писало о противостоянии екатеринбуржцев и православных в сквере у драмтеатра, где собирались построить храм святой Екатерины. 7 апреля 2019 года во время акции «Обними сквер», которая предшествовала противостоянию в мае, произошел конфликт меду Румянцевым и Шибановым. Румянцев называл екатеринбуржцев, защищающих сквер бесноватыми. В частности Шибанова назвал девочкой. После этих слов Шибанов ударил православного активиста. Причем, как утверждает сам Шибанов, он не ударил оппонента, а оттолкнул его открытой ладонью.