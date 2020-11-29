Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, получает за каждое свое выступление на корпоративе от 60 до 70 тысяч долларов. Об этом артист рассказал телеведущей Ксении Собчак.
«Есть какие-то корпоративы, на которых мы сейчас выступаем», — рассказал Вакуленко, отвечая на вопрос Собчак о способах заработка в пандемию коронавируса, когда отменяются все концерты. По словам артиста, одно выступление приносит его лэйблу «Газгольдер» от 60 до 70 тысяч долларов.
Вакуленко рассказал, что его музыкальный лэйбл также поддерживает молодых артистов в начале их карьеры. Он полностью спонсирует их «раскрутку».
Подписывайтесь на URA.RU в