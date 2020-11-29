29 ноября 2020

Сколько Баста зарабатывает во время пандемии. Ответ артиста

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Концерт
За один корпоратив Баста получает от 60 до 70 тысяч долларов Фото: Владимир Андреев
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, получает за каждое свое выступление на корпоративе от 60 до 70 тысяч долларов. Об этом артист рассказал телеведущей Ксении Собчак.

«Есть какие-то корпоративы, на которых мы сейчас выступаем», — рассказал Вакуленко, отвечая на вопрос Собчак о способах заработка в пандемию коронавируса, когда отменяются все концерты. По словам артиста, одно выступление приносит его лэйблу «Газгольдер» от 60 до 70 тысяч долларов.

Вакуленко рассказал, что его музыкальный лэйбл также поддерживает молодых артистов в начале их карьеры. Он полностью спонсирует их «раскрутку».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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