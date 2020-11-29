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27 ноября 2020

Курганского губернатора просят сделать 31 декабря выходным

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Иллюминация. Курган, праздник, елки, город курган, иллюминация, площадь ленина, новый год
В Курганской области попросили сделать 31 декабря выходным, так как горожане будут готовиться к Новому году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова попросили сделать 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы депутат облдумы Юрий Ярушин.

«В целях рационального использования гражданами рабочего времени, поскольку в канун нового года большинство граждан готовятся к его празднованию, просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной день», — указал в обращении Ярушин. Документ был отправлен 30 ноября. Копия обращения находится в распоряжении редакции.

Депутат объяснил, что в 2020 году 31 декабря является рабочим днем, и на федеральном уровне пока не получается изменить данную ситуацию. Он сослался на опыт прошлых лет, когда большинство регионов самостоятельно перенесли рабочий день с 31 декабря на другую дату. Ярушин добавил, что данную инициативу уже поддержал губернатор Белгородской области.

URA.RU направило вопросы по данному обращению в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости ответ не был получен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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