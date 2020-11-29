Курганского губернатора просят сделать 31 декабря выходным

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова попросили сделать 31 декабря выходным днем. Об этом URA.RU рассказал автор инициативы депутат облдумы Юрий Ярушин.
«В целях рационального использования гражданами рабочего времени, поскольку в канун нового года большинство граждан готовятся к его празднованию, просим вас рассмотреть возможность перенести рабочий день с 31 декабря на иной день», — указал в обращении Ярушин. Документ был отправлен 30 ноября. Копия обращения находится в распоряжении редакции.
Депутат объяснил, что в 2020 году 31 декабря является рабочим днем, и на федеральном уровне пока не получается изменить данную ситуацию. Он сослался на опыт прошлых лет, когда большинство регионов самостоятельно перенесли рабочий день с 31 декабря на другую дату. Ярушин добавил, что данную инициативу уже поддержал губернатор Белгородской области.
URA.RU направило вопросы по данному обращению в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости ответ не был получен.
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