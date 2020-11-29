Мэр Нижнего Тагила оценил исключение города из «черного списка»

Количество промышленных выбросов в воздух над Нижним Тагилом значительно уменьшилось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Воздух в Нижнем Тагиле действительно очистился, и замеры это подтвердили. Мэр Владислав Пинаев прокомментировал предложение правительства РФ исключить муниципалитет из списка самых грязных городов России.

«На территории Нижнего Тагила реализуется программа „Чистый воздух“. Утвержден перечень мероприятий, в основном они касаются крупных предприятий: „ЕВРАЗ-НТМК“, УВЗ, ВГОК. Полагаю правительство РФ основывается на данных реальных замеров. Значит, все, что мы делаем, делаем правильно», — прокомментировал мэр Владислав Пинаев. Он добавил, что муниципалитет со своей стороны строит дороги, а также мост через городской пруд — это позволит уменьшить количество пробок, а значит и загрязнение воздуха.

В пресс-службе «ЕвразХолдинга» уточнили, что на природоохранную деятельность предприятия компании на Урале ежегодно расходуют более 1 млрд руб. В 2019 году эта цифра составила почти 1,3 млрд руб. Общая стоимость мероприятий, реализуемых в рамках проекта, составит 3,4 млрд руб. до 2024 года. В результате, за последние 30 лет ЕВРАЗ НТМК снизил выбросы в 4,4 раза. Аналогичная работа ведется на других предприятиях Нижнего Тагила.

Как писало РБК, правительство РФ предлагает исключить Нижний Тагил (Свердловская область) из списка самых грязных городов России. В то же время, три свердловских города, которые ранее не значились в перечне самых грязных городов, предлагается в него включить. А именно Каменск-Уральский, Красноуральск и Первоуральск. В общей сложности, перечень предложено увеличить с 12 до 48 позиций.