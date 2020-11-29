Появились подробности трагического инцидента Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Застреленный на охоте замглавы Новоуральска Михаил Черницкий умер от кровопотери после попадания пули в паховую артерию. Об этом URA.RU сообщил охотник, знакомый с участниками инцидента. То, как велась эта охота, вызывает множество вопросов.

«Погибший и еще двое приехали в Алапаевск около четырех часов вечера. Обычно охотники в это время уже возвращаются с охоты — куда можно ехать стрелять по темноте?» — недоумевает источник. Он предполагает, что целью охотников было не столько поохотиться, сколько расслабиться со спиртным. «Ни избушек, ни лабазов у них там нет», — говорит собеседник.

Взяв с собой местного проводника, охотники отправились в район станции Озеро проверить солонцы для зверья. По версии участников инцидента, они планировали поохотиться на косуль (по мнению же местных охотников, скорее всего, настоящей целью был лось).

Карабин, из которого был произведен выстрел Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Выстрел, ставший роковым для Черницкого, был произведен из нарезного оружия (по данным следствия — из карабина «Вепрь-308 СУПЕР»). Пуля попала раненому в паховую артерию. Погрузив его в машину, охотники повезли его в Алапаевск, вызвав скорую помощь на городской адрес. Прибывшие туда медики лишь констатировали смерть.

Среди охотников обсуждаются две версии ранения: нарушение техники безопасности и убийство. «Все эти ночные покатушки с заряженным оружием ни к чему доброму не приводят», — говорит опытный егерь, замечая, что таких людей «случайно не убивают».

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что в отношении одного из охотников возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности»). Известно, что это был приятель Черницкого из Екатеринбурга: по данным следствия, он «произвел неприцельный выстрел, в результате которого [чиновник] получил огнестрельное ранение бедра».

Инцидент произошел на охоте в района станции Озеро в 20 км от Алапаевска Скриншот: maps.google.ru