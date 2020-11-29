В ХМАО прокурор потребовал от мэра решить вопрос с чистой водой

В Нефтеюганске вопрос с чистой водой из-под крана крайне актуален Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев получил представление от нефтеюганской межрайонной прокуратуры из-за проблем с чистой питьевой водой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

«Нефтеюганский межрайонный прокурор внес представления главе г. Нефтеюганска, в котором потребовал принять надлежащие меры по очистке питьевой воды», — сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. Там также добавили, что в результате надзорных мероприятий руководители «Управления капитального строительства» Нефтеюганска и МКУ «Службы единого заказчика» были оштрафованы.

Кроме того, директор городского УКС, который принял и оплатил фактически не выполненные работы при модернизации станции обезжелезивания, является фигурантом уголовного дела по 239 статье УК РФ — «Халатность». Сейчас оно уже рассматривается в суде. Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев в разговоре с журналистом агентства заявил, что городская администрация сейчас занимаются проектированием второго этапа линии очистки питьевой воды. «По планам она должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году», — прокомментировал чиновник.

Ранее URA.RU сообщало, что обеспечения жителей Нефтеюганска чистой водой является одной из застарелых городских проблем. Ее решением должно было стать строительство станции обезжелезивания. Однако после ввода в эксплуатацию объекта выяснилось, что необходимо дополнительная модернизация.