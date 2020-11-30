Allj выпустил сборник ремиксов на старые треки под названием «Destructive Version»
Фанаты рэпера Allj (Алексей Узенюк) не оценили последний релиз артиста «Destructive Version», опубликованный ночью с 29 на 30 ноября. Певец не побаловал слушателей новинками, а выпустил сборник ремиксов старых композиций. Однако большинство любителей Allj ждали нового, а не хорошо забытого старого, о чем и поспешили сообщить рэперу в комментариях в социальных сетях.
Фанаты рэпера оказались разочарованы
Фанаты раскрыли секрет Allj
Слушателям приходится повторяться в надежде, что их услышат
Некоторые стараются быть не столь грубыми, но хотят от рэпера одного и того же
Кто-то пытается получить от ситуации выгоду и набрать популярность в Instagram
Фанаты разделились на тех, кто релиз не оценил…
…и тех, кому такой формат нравится
Однако положительных комментариев в соцсетях артиста меньше, чем негативных
А вы уже успели послушать новые ремиксы на давно знакомые треки Allj? Как относитесь к таким ностальгическим релизам? Делитесь мнением в комментариях!
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