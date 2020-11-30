Allj выпустил сборник ремиксов на старые треки под названием «Destructive Version» Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Фанаты рэпера Allj (Алексей Узенюк) не оценили последний релиз артиста «Destructive Version», опубликованный ночью с 29 на 30 ноября. Певец не побаловал слушателей новинками, а выпустил сборник ремиксов старых композиций. Однако большинство любителей Allj ждали нового, а не хорошо забытого старого, о чем и поспешили сообщить рэперу в комментариях в социальных сетях.

Фанаты рэпера оказались разочарованы

Фанаты раскрыли секрет Allj

Слушателям приходится повторяться в надежде, что их услышат

Некоторые стараются быть не столь грубыми, но хотят от рэпера одного и того же

Кто-то пытается получить от ситуации выгоду и набрать популярность в Instagram

Фанаты разделились на тех, кто релиз не оценил…

…и тех, кому такой формат нравится

Однако положительных комментариев в соцсетях артиста меньше, чем негативных

А вы уже успели послушать новые ремиксы на давно знакомые треки Allj? Как относитесь к таким ностальгическим релизам? Делитесь мнением в комментариях!