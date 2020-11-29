Жителям этих территорий стоит готовиться к ужесточению всех режимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителям Сургута, Ханты-Мансийска, Урая и Нижневартовска (ХМАО) грозят ужесточения противоэпидемических мер. В этих городах будет усилен контроль над уже действующими запретами и, вероятно, могут появиться новые.

«В региональный оперативный штаб поступили предложения от муниципалитетов, где эпидемиологическая обстановка оценивается как наиболее неблагополучная. Такие предложения поступили по указанию регионального оперативного штаба по согласованию с территориальными отделами Роспотребнадзор», — добавил осведомленный о деятельности оперштаба источник URA.RU.

По официальной статистике, на сегодняшний день больше всего болеет людей именно в Сургуте (около тысячи человек), в Ханты-Мансийске (около 600 человек), Урае (около 400 человек), Нижневартовске (около 350 человек) и в Нефтеюганском районе (около 250 человек). При перерасчете на количество населения, хуже всего обстановка в Урае: там болеет почти каждый сотый.

Собеседник URA.RU в территориальном отделе Роспотребнадзора косвенно подтвердил, что на ближайшем заседании оперативного штаба (он состоится завтра — прим. ред.) может быть принят новый документ, вводящий ограничения для отдельных территорий ХМАО. Официально в Роспотребнадзоре ХМАО на вопросы URA.RU не ответили, пообещав сделать это позднее.

Ранее URA.RU писало, что рост заражений коронавирусом наблюдается в трети муниципальных образований региона. Чаще всего болеют жители в возрасте от 30 до 49 лет (35% от числа всех заболевших) и в возрасте от 50 до 64 лет — 31%.