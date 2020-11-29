Ослабление карантина в регионе в ближайшую неделю маловероятно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом. По прогнозу URA.RU, из-за этого переход на новый этап снятия ограничений в ближайшее время в области почти нереален.

Чтобы перейти на новый этап снятия ограничений, региону нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

Послабления в Курганской области можно ввести, если данный коэффициент четыре дня подряд будет ниже 0,5, так как регион находится на втором этапе снятия ограничений. Такое в ближайшую неделю возможно только в оптимистичном сценарии. Для него число новых случаев заражения коронавирусом должно ежедневно сокращаться на 21, что маловероятно.

В регионе по стабильному прогнозу будут ежедневно регистрировать 105 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для пессимистичного сценария достаточно, чтобы число новых заболевших ежедневно увеличивалось на одного.

На 30 ноября в регионе подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области коронавирус обнаружили у 8800 человек. Для людей старше 65 лет местные власти ввели обязательную самоизоляцию, а часть школьников находится на дистанционном обучении.

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU

Скрин: URA.RU