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Курганская область отдаляется от снятия карантина. Прогноз URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Ослабление карантина в регионе в ближайшую неделю маловероятно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области продолжает расти количество новых случаев заражения коронавирусом. По прогнозу URA.RU, из-за этого переход на новый этап снятия ограничений в ближайшее время в области почти нереален.

Чтобы перейти на новый этап снятия ограничений, региону нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

Послабления в Курганской области можно ввести, если данный коэффициент четыре дня подряд будет ниже 0,5, так как регион находится на втором этапе снятия ограничений. Такое в ближайшую неделю возможно только в оптимистичном сценарии. Для него число новых случаев заражения коронавирусом должно ежедневно сокращаться на 21, что маловероятно.

В регионе по стабильному прогнозу будут ежедневно регистрировать 105 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Для пессимистичного сценария достаточно, чтобы число новых заболевших ежедневно увеличивалось на одного.

На 30 ноября в регионе подтвердили 104 новых случая заражения коронавирусом. Всего в области коронавирус обнаружили у 8800 человек. Для людей старше 65 лет местные власти ввели обязательную самоизоляцию, а часть школьников находится на дистанционном обучении.

Скрин: URA.RU
Скрин: URA.RU
Скрин: URA.RU

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