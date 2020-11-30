Каждый второй депутат вылетит из городской думы Перми

На выборах в гордуму Перми политадминистраторы ожидают по 6-8 кандидатов на место Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новый состав гордумы Перми планируют обновить минимум на 50%. Об этом URA.RU рассказали источники, знакомые с ситуацией. Также планируется допустить до участия в выборах в сентябре 2021 года максимальное количество кандидатов и не заниматься искусственной зачисткой.

«Гордуму планируют обновить где-то на 50%. Причем очень многих за счет партийных списков. Будет где-то 6-8 новых лиц из 14 [депутатов, избранных по пропорциональной системе]», — рассказал URA.RU инсайдер. Косвенно эту информацию подтверждает заявление губернатора Дмитрия Махонина, которое он сделал в интервью «Новому компаньону»: «Если вы спросите, какое Законодательное собрание и Пермскую городскую думу я вижу, то я считаю, что в идеале они должны существенно обновиться. Должны быть свежие, новые лица».

Один из собеседников агентства утверждает, что до участия в предстоящих выборах будут допущены практически все выдвинутые кандидаты. «Это будут и бывшие министры, и депутаты из прошлых созывов, и различные активисты», — пояснил URA.RU инсайдер. Он уточнил, что в бюллетенях окажутся также представители многих представителе новых малых партий. «В итоге получится по шесть-восемь человек на мандат. Конкуренция, которая размоет голоса между кандидатами и выведет вперед основного», — добавил он. Представители краевой администрации от комментариев на этот счет воздержались.