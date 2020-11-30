В свердловском городе десятки домов остались без газа

Без газа остались 52 жилых дома и 3 социальных объекта Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Красноуральске Свердловской области из-за поврежденного газопровода без газа остались десятки жилых домов. Причина аварии — ДТП.

«Водитель допустил столкновение с находившимся над проезжей частью газопроводом, разорвав его на две части. Временно без тепла остались детский сад № 8, школа № 2, дом пожилых людей „Надежда“, где находилось 25 человек, а также 52 жилых дома — порядка 400 человек, их них 102 ребенка. Среди домов без тепла 20 двухэтажных и шесть трехэтажных», — сообщил URA.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, сотрудники полиции, МЧС, газовой службы и администрации города принимают срочные меры для восстановления подачи тепла в дома. На данный момент температура в Красноуральске — 14 градусов ниже нуля. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области обещали предоставить информацию позднее — сейчас в ведомстве уточняют данные по аварии.