Сбербанк планирует выпустить собственную криптовалюту

Компания планирует учесть все возможные варианты на основе того, что предлагает Центральный банк России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сбербанк планирует выпустить в 2021 году собственную цифровую валюту, ее назовут «сберкоином». Об этом во время выступления на Дне инвестора рассказал председатель правления компании Герман Греф.

«Мы видим, что производные на фиатные валюты фактически разрешено эмитировать. У нас есть все проработки на эту тему, и вполне возможно, что мы начнём экспериментировать с производством своей валюты — „сберкоина“», — сказал Греф. По его словам, Сбербанк внимательно следит за тем, что делает Центральный банк. Он объяснил, что сейчас ведется переговорный процесс с регулятором, поскольку «сберкоин» должен вписаться в стратегию развития цифрового рубля.

Ранее Центробанк анонсировал появление дополнительной формы национальной валюты — цифровой рубль, передает «Национальная служба новостей». В Банке России считают, что введение новой валюты поднимет уровень конкуренции между финансовыми организациями и станет стимулом для инноваций в сфере экономики.