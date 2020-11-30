В ХМАО добровольцы готовятся к отправке в Карабах

В Югре есть добровольцы, готовые отправиться в Карабах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Гуманитарный добровольческий корпус начал регистрацию желающих для возможной отправки в Нагорный Карабах с гуманитарной миссией. Эту информацию URA.RU подтвердил руководитель общественной организации Эдуард Логинов.

«Был посыл президента [России Владимира Путина] о том, что нужно обязательно привлечь общественные организации и гражданское общество к гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе. Поэтому мы объявили о регистрации добровольцев, чтобы быть во всеоружии и оценить уже сейчас, на какой человеческий ресурс можно рассчитывать», — прокомментировал Логинов.

Он также уточнил, что пока конкретные сроки отправки добровольцев в зону конфликта еще неизвестны, как не решено и множество других организационных вопросов. Однако глава гумкорпуса отметил, что само предложение поучаствовать в гуманитарной миссии в Карабахе вызвало интерес среди югорчан. Предполагается, что добровольцы будут принимать участие в развертывании лагерей для беженцев, распределении гуманитарной помощи и содействии сотрудникам МЧС при проведении аварийных, спасательных или других работ.

Ранее URA.RU сообщало, что Логинов неоднократно отвозил гуманитарную помощь на Донбасс. Кроме того, он возглавляет общественную организацию инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество».