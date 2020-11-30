Сегодня, 1 декабря, — 356-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 266-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 295 654 (+26 338) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 20 682 (+300) инфицированных. Выздоровели 14 360 (+216) человек, умерли — 978 (+16), в том числе непосредственно от COVID-19 — 630 (+14 за сутки) человека.
Пермский край находится на плато по коронавирусу. Новое количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 практически
Коронавирус за сутки выявлен в 32 муниципалитетах Пермского края.
Количество погибших пермяков с коронавирусом уже в 10 раз превышает число жертв пожара в «Хромой лошади» (156 погибших). По официальным данным, общее число смертей в регионе в этом году уже превышает аналогичный показатель прошлого года на 1 329 человек. Советник пермского губернатора Дмитрий Жебелев полагает, что большая часть из этих людей умерли от COVID-19 или причин, связанных с коронавирусом. Он также сообщил, что смертность в регионе будет увеличиваться.
Ледового городка на эспланаде не будет. Мэрия подтвердила информацию, которую больше недели назад сообщило URA.RU. Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что горожане живут в депрессивное время и им все же нужны какие-то развлечения. Поэтому ледовые скульптуры установят в разных точках города.
Пермякам запретили устраивать автопробег против платных парковок.
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