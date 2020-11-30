В Пермском крае за сутки выявили 300 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 декабря, — 356-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 266-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 2 295 654 (+26 338) заболевших коронавирусом. В Пермском крае выявлено 20 682 (+300) инфицированных. Выздоровели 14 360 (+216) человек, умерли — 978 (+16), в том числе непосредственно от COVID-19 — 630 (+14 за сутки) человека.

Пермский край находится на плато по коронавирусу. Новое количество выявленных за сутки случаев заболевания COVID-19 практически не отличается от значений предыдущих дней . Также коэффициент распространения инфекции (Rt) увеличился незначительно (с 1,007 до 1,01). При этом в больницах региона находится большое количество заболевших — 2 093 человека. Из них 147 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Коронавирус за сутки выявлен в 32 муниципалитетах Пермского края. Больше всего заболевших проживает в Перми — 172 человека . В Соликамске коронавирус подтвержден у 15 человек, в Осе — 13, в Чернушке — 12, Пермском районе — 10. В Березниках, Барде, Краснокамске, Октябрьском, Кунгуре, Чайковском, Очере, Горнозаводске, Куеде, Красновишерске и Орде выявлено от трех до десяти случаев заражения.

Количество погибших пермяков с коронавирусом уже в 10 раз превышает число жертв пожара в «Хромой лошади» (156 погибших). По официальным данным, общее число смертей в регионе в этом году уже превышает аналогичный показатель прошлого года на 1 329 человек. Советник пермского губернатора Дмитрий Жебелев полагает, что большая часть из этих людей умерли от COVID-19 или причин, связанных с коронавирусом. Он также сообщил, что смертность в регионе будет увеличиваться.

Ледового городка на эспланаде не будет. Мэрия подтвердила информацию, которую больше недели назад сообщило URA.RU. Глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что горожане живут в депрессивное время и им все же нужны какие-то развлечения. Поэтому ледовые скульптуры установят в разных точках города.

Пермякам запретили устраивать автопробег против платных парковок. Мэрия не дала разрешение на проведение такого мероприятия , сославшись на действующие ограничения из-за коронавируса. Организаторы акции намерены оспорить решение мэрии в суде, поскольку считают, что акция не создает угрозу распространения коронавируса — все участники автопробега будут находиться в своих машинах.