29 ноября 2020
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В Перми отказались от ледового городка к Новому году. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Украшение города к Новому Году. Пермь, новогодняя елка, украшение города, новогоднее оформление, новогодние огни
Вместо ледового городка горожанам предложат праздничные пешеходные маршруты Фото: Сергей Шадрин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Перми решили отказаться от строительства ледового городка к Новому году на городской эспланаде. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. Указано, что решение принято, исходя из эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Такая децентрализация позволит избежать массового скопления людей в центре города, поскольку в праздничные дни в ледовом городке собирается несколько тысяч человек», — информирует пресс-служба главы города.

Вместо ледового городка власти решили «усилить» праздничные локации в районах. Так, будут организованы пять новогодних маршрутов вместо трех, а город будут украшать более двух тысяч световых объектов. По традиции, главная городская ель будет установлена на эспланаде. Там же в начале января состоится Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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