Вместо ледового городка горожанам предложат праздничные пешеходные маршруты Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Перми решили отказаться от строительства ледового городка к Новому году на городской эспланаде. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии. Таким образом, инсайд URA.RU подтвердился. Указано, что решение принято, исходя из эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

«В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой принято решение отказаться от строительства главного ледового комплекса на эспланаде. Такая децентрализация позволит избежать массового скопления людей в центре города, поскольку в праздничные дни в ледовом городке собирается несколько тысяч человек», — информирует пресс-служба главы города.

Вместо ледового городка власти решили «усилить» праздничные локации в районах. Так, будут организованы пять новогодних маршрутов вместо трех, а город будут украшать более двух тысяч световых объектов. По традиции, главная городская ель будет установлена на эспланаде. Там же в начале января состоится Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж».