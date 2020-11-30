Украина получила доступ к документам по катастрофе MH17

Украина получила доступ к материалам расследования крушения малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Решение о предоставлении Киеву материалов дела вынес Европейский суд по правам человека.
«Украина получила доступ к делу MH17, в чем раньше ей отказывали», — цитирует
Лищин добавил, что наряду с положительными для Украины моментами, у решения ЕСПЧ есть и негативные факторы. По мнению украинского политика, объединение двух дел может увеличить срок рассмотрения иска Нидерландов по поводу крушения малайзийского «Боинга».
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