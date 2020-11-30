30 ноября 2020

Украина получила доступ к документам по катастрофе MH17

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Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, осколки, авиакатастрофа, катастрофа, место крушения, вход воспрещен, малазийский боинг, падение самолета
Дело о крушении малайзийского «Боинга» объединили с другим иском по отношению к России Фото: Андрей Гусельников © URA.RU
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Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Украина получила доступ к материалам расследования крушения малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году. Решение о предоставлении Киеву материалов дела вынес Европейский суд по правам человека.

«Украина получила доступ к делу MH17, в чем раньше ей отказывали», — цитирует агентство «Утро.ру» замглавы Минюста Украины Ивана Лищина. По его словам, Киев получил доступ к материалам после решения ЕСПЧ присоединить иск Нидерландов по поводу крушения самолета к другому делу в отношении России, касающемуся Крыма.

Лищин добавил, что наряду с положительными для Украины моментами, у решения ЕСПЧ есть и негативные факторы. По мнению украинского политика, объединение двух дел может увеличить срок рассмотрения иска Нидерландов по поводу крушения малайзийского «Боинга».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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