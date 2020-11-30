В Екатеринбурге раскрыты неожиданные данные по ВИЧ

В Екатеринбурге стали выявлять меньше зараженных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Эпидемия ВИЧ на Урале

В Екатеринбурге в течение последних трех лет наблюдается снижение количества вновь выявленных случаев ВИЧ на 30%. Об этом URA.RU сообщили в городском департаменте здравоохранения.

«В городе Екатеринбурге в течение последних трех лет наблюдается снижение количества вновь выявленных случаев ВИЧ на 30%», — сообщили в горздраве. По данным ведомства, за десять месяцев 2020 года по городу зарегистрировано 816 новых случаев. Это на 25,3% ниже заболеваемости за аналогичный период прошлого года. «В городе продолжается проведение мероприятий в рамках Парижской декларации по профилактике ВИЧ-инфекции. Увеличилось количество ВИЧ-инфицированных граждан, состоящих на диспансерном наблюдении до 88,6%. 90% состоящих на диспансерном наблюдении граждан, нуждавшихся в антиретровирусной терапии, получают антиретровирусные препараты (против 69,0% в 2018 году)», — уточнили в горздраве.

В ведомстве напомнили, что жители Екатеринбурга могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ. Для этого нужно заранее записаться на сайте www.forlive.info.

Власти Екатеринбурга объявили об эпидемии ВИЧ в 2016 году — замначальника горздрава сообщил, что инфекцией заражен каждый 50-й екатеринбуржец. По данным за шесть месяцев 2020 года, пораженность ВИЧ-инфекцией в Свердловской области составляет 1,84%.