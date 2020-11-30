Сильнее всего звуки от взрывов слышны в Чурилово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска обеспокоены звуками, похожими на взрывы. Такие звуки повторяются с периодичностью с утра 1 декабря и особенно слышны на Северо-Востоке и в районе Чурилово. В пресс-центре ГУ МЧС по региону URA.RU сообщили, что поводов для волнения нет.

«Капец, опять эти взрывы! Ну почему в нас в районе так их слышно? А как интересно в самом Копейске, это же вроде оттуда доносятся?», — пишет Ольга Алейникова на странице « [В] Чурилово | Челябинск» во «ВКонтакте». «Слышно, очень слышно», — пишет в этом же паблике Ольга Божак.

Другие пользователи сообщают, что взрывы слышны СНТ «Станкостроитель». «Даже стекла звенят», — пишет Катарина Перекопская. Кто-то рассказывает, что дрожат стеклопакеты.

В пресс-центре ГУ МЧС по региону URA.RU заявили, что звуки могут доноситься от завода «Пластмасс» в Копейске. «Дежурного оповестили, что сегодня будут проходить технологические процессы. Угрозы для населения нет», — сообщили в пресс-центре.

Выяснить о каких именно технологических процессах идет речь URA.RU не удалось. На заводе не ответили ни по одному из телефонов. АО «Завод „Пластмасс“» является предприятием оборонно-промышленного комплекса. Специализируется на производстве современных боеприпасов.