В вахтовых поселках «Газпрома» на Ямале растет заболеваемость Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сейчас в вахтовых поселках ЯНАО ситуация с коронавирусом гораздо более напряженная, чем летом. Из-за крупных вспышек заболеваемость там растет сильнее, чем в крупных городах. Об этом заявил замглавы «Газпром добыча Ямбург» по управлению персоналом Валентин Крамар.

«Если сравнивать цифры с тем, что происходило летом, то в настоящее время мы фиксируем существенно большее количество заболевших в первую очередь на месторождениях. <…> Говоря об отличиях в ситуации на месторождениях и в Новом Уренгое, надо отметить, что в городе у нас фиксируются единичные случаи», — рассказал Крамар в интервью корпоративной газете «Пульс Ямбурга». По словам топ-менеджера, сейчас больше случаев среди работников приходятся именно на вахтовые поселки.

Отвечая на вопрос о летальных исходах среди сотрудников, Крамар затруднился назвать точную цифру, но отметил, что достоверно известно о трех смертях с начала пандемии. Один вахтовик, работавший традиционным методом, умер в Новом Уренгое. Еще двое трудились на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. В тяжелом состоянии пребывают около 10% заболевших газовиков.

«У нас был случай, когда более десяти человек, которые участвовали в религиозной службе, заболели коронавирусной инфекцией», — признался Крамар. По его словам, после этого в компании были «сделаны выводы». Также в данный момент изолированы две вахты, где уже после приезда на промысел у работников подтвердили COVID-19.

Ранее вахтовики компании «Газстройпром» заявили, что заболевшие коронавирусом сотрудники не получают лечения. В ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре ЯНАО.