Пермского губернатора попросили сделать то, что ему запрещено

ЛДПР попросили пермского губернатора сделать 31 декабря выходным днем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Члены партии ЛДПР попросили губернатора Пермского края Дмитрия Махонина объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Об этом в Instagram написал руководитель фракции ЛДПР в заксобрании края Олег Постников. В правительстве края говорят, что главы субъектов федерации не обладают такими полномочиями.

«В ЛДПР считают, что 31 декабря должен стать выходным днем. В некоторых регионах губернаторы так и поступили. Надеемся в Пермском крае власти с пониманием отнесутся к нашему предложению», — написал Постников в Instagram.

В пресс-службе краевого правительства отказались комментировать инициативу ЛДПР. При этом в беседе с корреспондентом URA.RU там уточнили: «Отметим, что полномочиями по установлению выходных и праздничных дней обладает федеральное правительство. Губернатор Пермского края может объявить 31 декабря выходным только для госслужащих».

URA.RU рассказывало, что год назад с такой же просьбой он обращался к экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову. Тогда Решетников 31 декабря сделал выходным для госслужащих женского пола.