Сын уральского олигарха подписал контракт с командой «Формулы-1»

Никита Мазепин будет выступать за Haas Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын российского олигарха и топ-менеджера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина Никита дебютирует в «Формуле-1» (F1). Информация опубликована на официальном сайте престижных гонок. Указано, что 21-летний Мазепин подписал контракт с американской командой Haas.

«Российский гонщик „Формулы-2“ (F2) Никита Мазепин выйдет на поле и дебютирует в „Формуле-1“ с Haas в следующем сезоне после подписания многолетнего контракта с американской командой», — говорится в опубликованном сообщении.

Сейчас российский гонщик занимает третье место в общем зачете чемпионата F2. Он дважды становился победителем и четыре раза поднимался на подиум по ходу чемпионата.

Ранее стало известно, что Дмитрий Мазепин купит своему сыну место в команде мини-«Формулы 1» «Уильямс», заплатив за это миллионы долларов. Мазепин является ключевым акционером «Уралкалия» и владельцем «Уралхима».