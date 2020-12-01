Сын уральского олигарха подписал контракт с командой «Формулы-1»

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Никита Мазепин будет выступать за Haas Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сын российского олигарха и топ-менеджера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина Никита дебютирует в «Формуле-1» (F1). Информация опубликована на официальном сайте престижных гонок. Указано, что 21-летний Мазепин подписал контракт с американской командой Haas.

«Российский гонщик „Формулы-2“ (F2) Никита Мазепин выйдет на поле и дебютирует в „Формуле-1“ с Haas в следующем сезоне после подписания многолетнего контракта с американской командой», — говорится в опубликованном сообщении.

Сейчас российский гонщик занимает третье место в общем зачете чемпионата F2. Он дважды становился победителем и четыре раза поднимался на подиум по ходу чемпионата.

Ранее стало известно, что Дмитрий Мазепин купит своему сыну место в команде мини-«Формулы 1» «Уильямс», заплатив за это миллионы долларов. Мазепин является ключевым акционером «Уралкалия» и владельцем «Уралхима».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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