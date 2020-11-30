Жителям ЯНАО запретили рыбалку

Ямальские рыбаки смогут добывать только «черную» рыбу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В ЯНАО на полгода введен частичный запрет на рыбалку. Ограничения распространяются на ловлю белорыбицы сетями в ряде водоемов Ямала. Об этом рассказали в Госконтроле по ЯНАО НТУ Росрыболовства.

До 15 мая следующего года рыбалка будет запрещена в дельте Оби от южной границы округа до мыса Сандиба и мыса Ямсале, а также в водах рек Большая и Малая Обь. Свободно добывать можно будет только так называемую «черную» рыбу. К ней относится щука, ерш, карась, плотва, язь и налим. Также ограничены разрешенные снасти: допустимы рюжи, полузапоры, вентили, фитили и чердаки из мононити.

Нарушителям этих правил грозит административная ответственность. Для физических лиц это будет штраф до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч, для юридических — до 200 тысяч. Инспектировать водоемы будут речные контролеры. Они уже провели несколько рейдов, после которых следственные органы возбудили 13 уголовных дел.

Ранее власти ЯНАО запретили весеннюю охоту на водоплавающих птиц в ряде общедоступных охотничьих угодий. Под новые правила попали территории в сотни тысяч гектаров, запрет продлится три года. Он вводится для спокойного восстановления популяции птиц.