Власти ЯНАО на три года запретили весеннюю охоту

Запрет связан с массовым пролетом водоплавающей птицы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ряде общедоступных охотничьих угодий на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в течение трех ближайших лет будет запрещена весенняя охота на водоплавающую птицу, сообщается в опубликованном постановлении окружного правительства. Под запрет подпадают территории в сотни тысяч гектаров.

«Запретить промысловую, любительскую и спортивную охоту на водоплавающую дичь в весенний период с 2021 по 2024 годы в определенных общедоступных охотничьих угодьях», — говорится в тексте документа, подписанного губернатором Дмитрием Артюховым. Постановлением вводятся «зоны покоя» на территории Приуральского, Шурышкарского и Пуровского районов ЯНАО, общая их площадь составит несколько сотен тысяч гектаров.

В Приуральском районе создаются харпослинская (8,3 тыс. га) и байдарацкая (334,5 тыс. га) зоны покоя. В Шуршкарском районе это будет шурышкарская 8,8 (тыс. га) и зыжимчарская (31,9 тыс. га) зоны покоя. В Пуровском районе таких зон покоя будет три — ханымейская (115,7 тыс. га), айваседапурская (93,8 тыс.га) и часелькская (151,7 тыс. га).

Запрет будет действовать только в весенний период. «Это связано с массовым пролетом птиц», — пояснили в окружном департаменте природно-ресурсного регулирования.

Ранее охотники ЯНАО столкнулись с еще одной проблемой. Добывающие предприятия установили ограничения на проезд по территории месторождений, требуя от местных жителей справки на отсутствие COVID, чтобы не допустить завоза инфекции в вахтовые поселки.