Новые челябинские элиты начинают кампанию по выборам в Госдуму

У лидера «зеленых» Михаила Махова амбициозные, но реалистичные планы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия «Зеленая альтернатива» после успеха на выборах в заксобрание Челябинской готовится развернуть сеть отделений в городах и районах региона. Об этом сообщил URA.RU источник в «Единой России», где в преддверии выборов в Госдуму отслеживают деятельность потенциальных конкурентов.

«Первичные отделения „зеленых“ планируется развернуть в муниципалитетах. В том числе в закрытых территориальных образованиях (ЗАТО). В частности, в Озерске. Во время выборов в Госдуму они будут работать в контакте с избирательным штабом», — рассказал собеседник агентства.

«Сеть — это громко сказано. Пока есть договоренность со Златоустом и Озерском. Возможно, появятся „первички“ в ЗАТО Снежинске и Трехгорном. Если говорить о ближайшей перспективе, то мы рассчитываем на два-три местных отделения», — заявил URA.RU лидер регионального отделения «Зеленой альтернативы» Михаил Махов.

Также он подтвердил инсайд агентства о возможности выдвижения на выборы в Госдуму по одномандатному округу известного зоозащитника Карена Даллакяна. «Это пока никак не зафиксировано. Но в ходе предварительного обсуждения мы единодушно сошлись, что Карен будет наилучшим кандидатом», — подчеркнул Махов.