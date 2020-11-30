Врачи осудили Басту за концерт в Петербурге

Организаторов концертов Басты упрекнули в несоблюдении мер безопасности Фото: Владимир Андреев

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Организаторы концертов популярного исполнителя Басты (Василий Вакуленко), прошедших в Санкт-Петербурге в минувшие выходные, подвергли здоровье и жизни людей опасности. С таким заявлением выступил президент Национальной ассоциации заслуженных врачей Виктор Егоров.

«Несмотря на официальный запрет массовых мероприятий, в Санкт-Петербурге проходят концерты, в которых одновременно принимают участие тысячи людей. Прошу государственные органы, в частности, комитеты культуры и здравоохранения города Санкт-Петербурга не игнорировать меры, установленные Роспотребнадзором», — приводит его слова «Ридус».

С коллегой согласен и заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико. Он также напомнил о недопустимости проведения массовых мероприятий и высоком риске заразиться.

«Конечно, проведение каких-то массовых мероприятий с большим числом участников недопустимо: это безответственно как со стороны их организаторов и самих артистов, так и со стороны тех, кто разрешает их проведение. И, конечно, со стороны зрителей — они должны понимать, какому риску подвергаются, посещая подобные мероприятия. Массовые мероприятия должны быть временно прекращены, особенно в регионах с высокой заболеваемостью», — подчеркнул он.

Брико также напомнил, что Санкт-Петербург — один из лидеров по заболеваемости COVID-19. Ежедневно в городе регистрируется более 3 тысяч заразившихся. Это гораздо больше, чем весной: тогда число заболевших ежесуточно не превышало несколько сотен. Поэтому запрет массовых мероприятий, по словам специалиста — эффективный способ снижения распространения инфекции.

В Санкт-Петербурге из-за нехватки мест для больных коронавирусом в медицинских учреждениях было принято решение о создании дополнительного коечного фонда. Так, в четырех корпусах выставочного комплекса «Ленэкспо» до конца декабря откроется моногоспиталь для инфицированных. Всего стационар комплекса рассчитан на 2 500 пациентов с COVID-19. Сейчас там развернуто 1295 коек.