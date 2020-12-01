Сбербанк нашел замену пластиковым картам

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Сбербанк предлагает использовать вместо карт электронный кошелек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Вместо пластиковых карт клиенты «Сбербанка» в скором времени смогут использовать единый электронный кошелек. В нем будет доступ ко всем кредитным средствам, дебетовым и бонусным счетам. Об этом на Дне инвестора сообщил зампред правления «Сбербанка» Кирилл Царев.

«В будущем мы планируем предлагать вместо карты электронный кошелек — все деньги будут храниться в одном месте. При этом доступ будет осуществляться не только к собственным средствам, но и к бонусным, а также кредитным средствам с возможностью настройки каскадного списания», — приводит слова Царева «Интерфакс».

Это не единственное новшество, предлагаемое «Сбербанком». В конце сентября компания провела ребрендинг и сменила логотип. Теперь вместо «Сербанка» на нем только слово «Сбер». Кроме того, было объявлено о создании собственного виртуального ассистента «Салют» и новых банкоматов с большим сенсорным экраном. Офисы компании переформатируют в общественные пространства с кофейнями и доступом в интернет, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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