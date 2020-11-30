В ХМАО автодилеры заставляют клиентов покупать машины в кредит

В ХМАО сейчас наблюдается ажиотажный спрос на машины Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югре автодилеры при покупке новых машин обязывают клиентов оформлять кредиты или сдавать имеющиеся у них автомобили в trade-in. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько покупателей.

«Я готов купить машину стоимостью в два миллиона рублей. Я уже выбрал модель и марку. Но менеджер салона мне честно сказал, что без оформления кредита или trade-in я этот автомобиль купить не смогу. Просто за наличку только несколько других моделей, которые мне не интересны. Это просто бред какой-то! Год назад за мной бы всем автосалоном бегали, чтобы я оставил у них деньги», — возмущается сургутянин, пожелавший остаться анонимным. Еще один покупатель, который планировал купить японский внедорожник в другом автосалоне, также подтверждает, что и с ним менеджеры вели аналогичные разговоры.

В пресс-службе аналитического агентства «Автостат» URA.RU объяснили, что сложившаяся ситуация объясняется дефицитом новых машин: «Сейчас дилеры стараются по максимуму навязать услуг, опций. В нынешних условиях — это рынок продавца, а не покупателя. Автомобили в любом случае нужно покупать, а дилеры этим пользуются». Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что автосалоны не имеют право поступать таким образом. «Можно обжаловать действия автосалонов. Это нарушение прав потребителей, и в эту ситуацию может вмешаться и ФАС, и Роспотребнадзор», — уверен собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО весной произошло обрушение авторынка. Из-за того, что автосалоны были закрыты, им удалось реализовать лишь 10% от того объема машин, что продали за этот же период в 2019 году.