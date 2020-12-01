Одно из самых значимых научных сооружений — радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико — полностью разрушен. Об этом сообщили иностранные исследователи.
«Друзья, с глубоким сожалением сообщаю вам, что платформа обсерватории Аресибо только что обрушилась», — написала в своем Twitter метеоролог, амбассадор NASA JPL и NOAA Дебора Марторель. В конце ноября исследователи также сообщали, что снесут радиоастрономический телескоп мирового класса из-за невозможности восстановления.
После урагана «Мария» в 2017 году у радиотелескопа сломалась радарная антенна и пробила зеркало. В 2020 году оборвались два поддерживающих троса, разбились еще несколько зеркал, уточняет «Национальная служба новостей».
Благодаря радиотелескопу Аресибо, построенному в 1963 году, ученые обнаружили первые экзопланеты и органические молекулы за пределами нашей галактики. Нобелевская премия по физике 1993 года была присуждена Расселу Халсу и Джозефу Тейлору за их работу с телескопом. С помощью него они проверяли общую теорию относительности Эйнштейна и получили доказательства существования гравитационных волн. Аресибо — один из самых больших телескопов мира — также помогал наблюдать за астероидами, которые могут представлять угрозу для Земли. Телескоп появился в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» и телесериале «Секретные материалы».
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