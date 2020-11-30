Владимир Путин провел встречу с Леонидом Михельсоном и Дмитрием Коновым Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин согласился заключить межправительственное соглашение с Китаем по Амурскому газохимическому комплексу, который строит компания СИБУР. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В Тобольске президент провел встречу с председателем правления компании «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном и председателем правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым.

«Мы нацеливаемся на мощность в 2,7 миллиона [тонн в год], то есть на 35% больше, чем здесь. При этом по капитальным затратам видим, что будет примерно той же стоимости, что „ЗапСибНефтехим“. Соответственно, с точки зрения удельной капиталоемкости на тонну проект получается существенно лучше. Даже в непростых условиях, которые сейчас, мы принимаем решение», — рассказал президенту председатель правления компании «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым. Речь шла о строящемся Амурском газохимическом комплексе.

Леонид Михельсон попросил президента подписать межправительственное соглашение с Китаем по Амурскому ГХК. По его словам, это предаст проекту «международный вес». Владимир Путин дал согласие. «Почему нет. Хорошо, подготовьте, договорились», — сказал президент. СИБУР возводит Амурский ГКХ в сотрудничестве с китайской компанией Sinopec, которая является держателем 40% акций проекта.