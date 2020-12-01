Маргарита Симоньян попыталась сгладить критику западных СМИ, назвав себя и мужа «черными» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эстрадный исполнитель, уроженец Камеруна Пьер Нарцисс обвинил телеведущего «Международной пилорамы» на телеканале «НТВ„Тиграна Кеосаяна в расизме за пародию на бывшего президента США Барака Обаму. Певец назвал программу ‚дебилизмом‘ и ‚низким способом хайповать‘.

В программе, которая вышла на «НТВ», измазанная темной краской девушка изображала Обаму и танцевала под самую известную песню Нарцисса «Я шоколадный заяц». «Такие ведущие получат где-нибудь по морде. Он сам должен доказать, что он мужчина. Пусть он покажет Кадырова или Путина», — ополчился на Тиграна Кеосаяна певец, его слова приводит «Ридус».

Телеведущий на критику отреагировал спокойно. Он отметил, что не понимает, на что обиделся артист. «В русском языке слово „негр“, а равно слово „черный“, не несет отрицательной коннотации», — отметил Кеосаян. Он заявил, что будет готов рассматривать «творческие инициативы» Пьера Нарцисса, когда он станет чем-то большим, чем «певец одной песни».

Между тем выпуск «Международной пилорамы» попал под шквал критики зарубежных СМИ. Times, Washington Post и Business Insider обвинили Кеосаяна в расизме. упрекнув его в том, что он назвал правление Обамы «темной стороной американской истории». Сгладить острые углы попыталась жена Тиграна Кеосаяна, сценарист шоу и главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В своем Telegram-канале она заявила, что в России они оба принадлежат к национальному меньшинству, которое даже называют «черными», и уже поэтому вправе шутить на подобные темы.