В Совфеде назвали условия для выхода на пенсию в 2021 году

В 2021 году страховые пенсии по старости будут назначаться при соблюдении трех условий: достижение пенсионного возраста, наличие 12 лет страхового (рабочего стажа) и накоплении 21 балла пенсионного коэффициента. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
«Что касается возраста выхода на пенсию, то в 2021 году для мужчин он достигнет 61,5 года, для женщин — 56,5 года», — пояснила сенатор в интервью «Парламентской газете».
Бибикова напомнила, что для неработающих пенсионеров с января 2021 года будут проиндексированы на 6,3% страховые пенсии по старости. В среднем это дона тысяча рублей. «Если, к примеру, в этому году человек получает 20 тысяч рублей, то 6,3% составит чуть больше, чем 1200 рублей; если пенсия меньше, например 15 тысяч рублей, то 6,3 процента — это около 900 рублей», — уточнила парламентарий.
Как ранее писало URA.RU, некоторым россиянам пенсии за январь переведут досрочно. В конце декабря, пенсию за январь получат люди, которым выплаты доставляются через почтовые отделения в период с 1 по 3 число включительно. Сумма будет начислена полностью — за весь январь. Nation News сообщало, что в Госдуме предложили проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.
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